يونس: إضراب الأسرى مستمر ولن نتراجع عنه

أكد عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي كريم يونس أن إضراب الأسرى مستمر مهما كلف من أثمان.

وقال الأسير يونس خلال دخوله إلى قاعة إحدى محاكم الاحتلال في مدينة حيفا “إن الإضراب مستمر ولن نتراجع عنه حتى لو صرنا جثثا”.

وأكد محاميا هيئة شؤون الأسرى يامن زيدان وتميم يونس أن الأسير يونس بدا بوضع صحي متدهور بعد جلسة المحكمة في حيفا مشيرين إلى أن علامات إعياء وتعب شديد كانت واضحة عليه نتيجة عمليات النقل المتكررة التي نفذتها إدارة السجون بحقه خلال 14 يوما.

من جهتها أعلنت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة أن “بوادر بدأت منذ يوم أمس لفتح باب المفاوضات بين إدارة سجون الاحتلال والأسرى المضربين والذين يقدر عددهم بنحو 1600 أسير إلا أن إدارة سجون الاحتلال تحاول اشتراط إتمام المفاوضات بدون الأسير القائد مروان البرغوثي”.

وأوضحت اللجنة أن عملية التنقلات التي تجريها إدارة سجون الاحتلال بحق قيادة الإضراب ما زالت مستمرة حيث نقلت مؤءخراً الأسير يونس من سجن الجلمة إلى سجن جلبوع.

بدوره اعتبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن الطريق المستقيم هو أقصر طريق بين نقطتين ولذلك على سلطات الاحتلال التعامل مباشرة مع قائد الإضراب مروان البرغوثي لتنخرط بقية اللجان في عملية التفاوض حتى بلورة صيغة تستند إلى الإقرار بحقوق الأسرى المعلن عنها.

ودعا فارس جميع الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني إلى الثبات والتماسك لحسم هذه المعركة لمصلحة الأسرى ومطالبهم العادلة.

ويواصل الاسرى الفلسطينيون لليوم الرابع عشر اضرابهم عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وسط تصاعد الزخم الجماهيرى المساند لتحركهم الهادف إلى الحصول على حقوقهم ووقف الاحتلال انتهاكاته بحقهم.