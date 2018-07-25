يونكر: لست متفائلاً بخصوص محادثاتي مع ترامب

وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن عدم تفاؤله بخصوص محادثاته المقررة اليوم مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب سعيا للتوصل إلى تسوية للخلافات التجارية في اعقاب قرار فرض رسوم أمريكية على المنتجات الاوروبية من الصلب والألمنيوم.

ونقلت الوكالة عن يونكر قوله في تصريح إذاعي لسنا أعداء الولايات المتحدة ولدينا ماض مشترك يجب الا ننساه ولكنني لست متفائلاً للغاية.

وأضاف يونكر أعرف ترامب جيدا واعرف كيف اتعامل معه وكيف يتعامل هو مع الآخرين مشيرا إلى أن المحادثات معه ستجري على قدم المساواة.

وأكد المسؤول الأوروبي أنه يريد تجنب حرب تجارية مع واشنطن مشددا في المقابل على ان الاتحاد الاوروبي لن يذعن للشروط الأمريكية.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض رسوما جمركية عقابية على منتجات أميركية رمزية بعدما فرض ترامب في وقت سابق رسوما جمركية بمقدار 25 بالمئة و10 بالمئة على واردات الفولاذ والألمنيوم من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى وهو ما أثار مخاوف جدية من اندلاع حرب تجارية عالمية تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي.