يونكر: ما يفعله النظام التركي يؤكد أن تركيا لاترغب بالانضمام للاتحاد الأوروبي

أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم عن أسفه لعمليات التسريح الواسعة للموظفين التي ينتهجها رئيس النظام التركي في بلاده منذ محاولة الانقلاب الأخيرة ما يجعل هذا البلد أكثر بعداً من أي وقت مضى عن الانضمام للاتحاد الأوروبي.

ونقلت ا ف ب عن يونكر قوله: “إن على تركيا أن تقول لنا إذا كانت ترغب أو لا ترغب حقاً في أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي لأن ما تفعله السلطات التركية اليوم يجعلني أعتقد أن تركيا لا ترغب في احترام الشروط المطلوبة للعضوية”.

وأضاف يونكر: “إذا رفضنا تحرير التأشيرة مع الأتراك فإن الخطأ لن يكون خطأ أوروبا بل خطأ سياسات النظام التركي” مشككاً برغبة تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا في وقت سابق اليوم تركيا إلى احترام الديمقراطية وجاء في بيان للاتحاد نشرته وزيرة خارجيته فيديريكا موغوريني: إن “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يتابعون التطورات الأخيرة في تركيا بقلق بالغ” مشيراً إلى أن النظام التركي يستمر في التضييق على حرية التعبير في البلاد.

كما اعتبر البيان أن هذه التطورات المقلقة للغاية ستضعف حكم القانون واحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وستعرض الديمقراطية البرلمانية في تركيا للخطر وتفاقم التوترات في جنوب شرق البلاد.

يذكر أن تركيا تخضع لحالة طوارئ فرضها النظام التركي بذريعة المحاولة الانقلابية التي شهدتها في منتصف تموز الماضي والتي استغلها هذا النظام لإحكام سيطرته على البلاد وقمع وترهيب معارضيه ومخالفيه في الرأي حيث بلغ عدد المعتقلين لديه أكثر من 70 ألفاً من العسكريين والشرطة ورجال القضاء إضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وفرض حالة الطوارئ في البلاد.