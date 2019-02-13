يويفا يحقق في أحداث لقاء مانشستر يونايتد وسان جيرمان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، أنه فتح تحقيقًا في أحداث مباراة مانشستر يونايتد، وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي (0-2)، التي جرت أمس الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد، أن مانشستر يونايتد سيتعرض لعقوبات، بسبب غلق بعض السلالم في الملعب، بالإضافة لإلقاء جماهيره بعض الأشياء خلال المباراة.

وفي المقابل، سيتعرض سان جيرمان لعقوبات بسبب الألعاب النارية، وإلقاء مقذوفات أيضًا، بالإضافة للتسبب في بعض التلفيات بالملعب.

ومن المقرر أن يعلن يويفا العقوبات على الطرفين، يوم 28 فبراير/شباط الجاري.

وفي نفس السياق، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا، في أحداث مباراة فنربخشة التركي، وضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي، التي انتهت بفوز الأول (1/0)، لحساب ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.