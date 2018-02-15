يو بي اف تمنح طبيبا سوريا لقب سفير السلام العالمي

منحت فيدرالية السلام العالمي (يو بي اف) التابعة للأمم المتحدة الطبيب السوري المقيم في هنغاريا محمد هاشم معنية لقب سفير السلام العالمي.

وأشارت الفيدرالية خلال حفل تكريمي أقيم في مقر فرعها بالعاصمة الهنغارية بودابست إلى أن معنية منح هذا اللقب تقديرا لجهوده المتواصلة على مدى سنوات عديدة لنشر ثقافة الحوار واحترام حقوق الانسان والتواصل بين الثقافات والحضارات المختلفة.

ومنحت الفيدرالية شهادات تقديرية لنخبة من الشخصيات المعروفة من دول العالم المختلفة لنشاطهم المتميز في بناء جسور الحوار والتعاون بين كل الأمم والشعوب والأديان.