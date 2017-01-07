​زيدان يعادل رقم إنريكي ويقترب من كونتي

واصل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد تحطيم الأرقام القياسية بحلول العام الجديد، وذلك خلال مباراة غرناطة عصر اليوم السبت بملعب “سانتياجو برنابيو” في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

زيدان وصل في قيادته للفريق الملكي إلى 39 مباراة بدون هزيمة في كل البطولات، ليعادل رقم غريمه لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة، ويبقى على بعد 4 مباريات فقط من معادلة رقم أنطونيو كونتي الذي تفادى الخسارة في 43 مباراة متتالية أثناء قيادة يوفنتوس الإيطالي موسم 2012 / 2013.

واحتفل زين الدين زيدان خلال مباراة غرناطة بمرور عام على توليه المسئولية عقب إقالة رافائيل بينتيز، حيث نجح في قيادة الفريق لتحقيق 3 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية ويتصدر جدول الليجا هذا الموسم بفارق ست نقاط عن البارسا.

ولم يخسر زيدان سوى مرتين فقط أمام أتلتيكو مدريد في الدوري، وفولفسبورج الألماني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.