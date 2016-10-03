أفادت مصادر عراقية في محافظة نينوى، أمس الأحد، بأن تنظيم “داعش” الإرهابي اختطف ٧٥ مدنيا جنوب غربي المحافظة بتهمة “ترك ارض الخلافة”.
وقالت المصادر: إن “مسلحي داعش أقدموا، أمس، على اختطاف ٧٥ مدنيا من سكان نينوى في المنطقة الواقعة بين البعاج جنوب غربي نينوى والحدود السورية”.
وأضافت: إن “الاختطاف كان بحجة ترك ارض الخلافة”.
يذكر محافظة نينوى ما تزال خاضعة لسيطرة عناصر تنظيم “داعش” منذ العاشر من حزيران ٢٠١٤، فيما تستعد القوات الامنية بمختلف صنوفها لاستعادة مناطق المحافظة.
”داعش” يختطف ٧٥ عراقيا في نينوى بتهمة “ترك أراضي الدولة”!!
أفادت مصادر عراقية في محافظة نينوى، أمس الأحد، بأن تنظيم “داعش” الإرهابي اختطف ٧٥ مدنيا جنوب غربي المحافظة بتهمة “ترك ارض الخلافة”.