﻿الفاتيكان قلق إزاء قرار ترامب حظر دخول رعايا عدد من الدول إلى الولايات المتحدة

أعرب الفاتيكان اليوم عن قلقه إزاء قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن حظر دخول رعايا عدد من الدول الى الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن الأسقف انجيلو بيكيو نائب وزير خارجية الفاتيكان قوله.. “بالتأكيد هناك قلق لأننا رسل ثقافة أخرى قائمة على الإنفتاح”.

وكان ترامب وقع يوم الجمعة الماضى قرارا تنفيذيا يعلق قدوم اللاجئين ويفرض قيودا مشددة على المسافرين من سبع دول.

وإثر ذلك قدمت جمعيات امريكية مختصة بالدفاع عن الحقوق المدنية دعوى قضائية اعتراضا على قرار ترامب بينما دعت المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة الرئيس الأمريكى إلى الاستمرار في استقبال اللاجئين فى بلاده والامتناع عن التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين بينما أدان وزراء العدل فى 16 ولاية أمريكية هذا القرار الذي أثار ردود فعل غاضبة في أنحاء العالم.