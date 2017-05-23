10 آبار جديدة لمياه الشرب في السويداء

أعلن المدير العام لمؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بالسويداء أن العمل جار حالياً لحفر 10 آبار جديدة لمياه الشرب في مناطق مختلفة من المحافظة متعاقد عليها من العام الماضي بينها 6 آبار ضمن خطة الطوارئ لوزارة الموارد المائية بما يسهم في دعم الوارد المائي بالمحافظة.

وأشار المهندس وائل شقير في تصريح له اليوم إلى أنه تم مؤخراً وضع أربع آبار في الخدمة شملت بئر قرية الرحى 6 لدعم الوارد المائي للقرية وبئر السويداء 28 ضمن المحطة الرابعة في حي الجلاء بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف تأمين مصدر مائي جديد للمدينة من خلال إمكانية ضخ المياه إلى حي الجلاء والقلعة والنهضة بالمدينة ومواكبة ازدياد عدد السكان.

وبين أنه تم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وضع بئر عتيل 9 لتأمين مصدر مائي جديد لقرى عتيل وقنوات ومفعلة وبئر أم الزيتون 3 وذلك لتغطية العجز المائي في القرية مع ربط بئري الموارد المائية في قريتي لاهثة وخلخلة مع شبكتي المياه في القريتين لتدعيم الوارد المائي فيهما وكذلك حفر وتنزيل وإكساء بئر في قرية ذكير وتنفيذ خطوط جر تصل بين بئر المياه ومحطة التحلية في القرية بطول 1100 متر نفذتها المؤسسة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

ولفت شقير إلى أنه تم منذ بداية العام الجاري شراء 25 مجموعة ضخ غاطسة وأفقية مختلفة القياسات وجرى توريدها للمؤسسة بالإضافة إلى شراء بواري بولي إيتيلين مختلفة الأقطار وبواري إكساء لزوم مشاريع المؤسسة. مبيناً أن المؤسسة استلمت خلال الأيام الماضية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر10 مضخات غاطسة وهي قيد التركيب وستستلم من منظمة اليونيسيف خلال الفترة القريبة القادمة 3 مجموعات توليد جديدة.

وأشار شقير إلى أن الإنفاق المالي على مشروعات المؤسسة منذ بداية هذا العام بلغ 300 مليون ليرة فيما بلغت قيمة الأعمال المنجزة 700 مليون ليرة من أصل الاعتماد السنوي للمؤسسة للعام الجاري البالغ مليار و700 مليون ليرة لكنه أشار إلى وجود جملة الصعوبات التي تعترض العمل من بينها برامج التقنين الكهربائي وانخفاض جهد التيار ما ينعكس سلباً على أداء مجموعات الضخ الغاطسة ويؤدي إلى تعطلها المتكرر بالإضافة إلى عدم توفر العدد الكافي من مجموعات التوليد الاحتياطية وعدم كفاية المحروقات لزوم تشغيلها وكذلك عدم تمويل المؤسسة بكامل قيمة المبالغ الجاهزة للصرف نتيجة نقص السيولة.