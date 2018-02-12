10 آذار موعد امتحان التمريض الموحد

حدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي يوم السبت 10-3- 2018 الساعة الحادية عشرة صباحا موعدا لإجراء امتحان التمريض الموحد دورة آذار 2018 لطلاب السنة الرابعة بكليات التمريض في الجامعات السورية الحكومية قيد التخرج الراغبين بالتقدم لمفاضلة الدراسات العليا في مراكز جامعات حلب وتشرين وحماة.

وذكر المركز في إعلان له اليوم أن مدة الامتحان ساعتان وستخصص 100 درجة له وسيجري وفق المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية “النارس” التي تحدد الحد الأدنى من المعرفة والمهارات العملية وهي من نموذج الأسئلة متعددة الخيارات تتوزع على عدة محاور هي “التمريض الباطني والجراحي وتمريض الحالات الحرجة والتمريض النسائي والولادي وتمريض الأطفال وتمريض صحة المجتمع وإدارة التمريض”.

وأشار المركز إلى أن نجاح الطالب وحصوله على 50 بالمئة يعد شرطا للتخرج ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط ويعد نجاحه وحصوله على علامة 60 بالمئة شرطا للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا.

ووفق الإعلان يحق لطلاب الجامعات السورية الحكومية الذين كانوا قيد التخرج عام 2017 ولم يتبق لديهم سوى 4 مقررات دراسية ان يسجلوا الكترونيا عبر الموقع الالكتروني للمركز في الفترة ما بين 19 و28-2-2018 والتقدم لامتحان التمريض الموحد دورة آذار 2018 ويتم دفع الرسوم الخاصة بالامتحان البالغة 3 آلاف ليرة في المصرف التجاري السوري على الحساب الفرعي الخاص بالمركز.

ويهدف مركز القياس والتقويم الذي أحدث عام 2012 إلى قياس مخرجات التعليم العالي لطلاب الجامعات في عدة اختصاصات منها الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة المعمارية والمعلوماتية لتطوير عملية التعليم واستثمار وتوظيف القوى البشرية والارتقاء بمخرجات التعليم العالي قبل ممارستها المهام المختلفة في المجتمع.