10 أطنان مبيعات المشروع الوطني لإنتاج الفطر المحاري بالحسكة

أعلن مدير مشاريع التنمية الريفية بوزارة الزراعة الدكتور ياسر السلامة أنه تم تسويق 10 اطنان من منتجات المشروع الوطني لإنتاج الفطر المحاري بمحافظة الحسكة خلال الفترة الماضية ولا يزال التسويق جارياً.

ولفت السلامة إلى أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ 600 مستفيد من الأسر الريفية تم اختيارهم وفق المعايير المحددة واختيار الأماكن المناسبة للتربية وذلك في 43 قرية تعد الأشد فقراً في جنوب الحسكة.

وأوضح السلامة أنه تم تشكيل 5 مجموعات من كادر المشروع لمساعدة اللجان المحلية على توزيع المواد المطلوبة للإنتاج -تبن -بذار فطر -أكياس نايلون -موازين حرارة ورطوبة -قدور غلي- وتم إجراء تدريب تطبيقي عملي عند كل مستفيد حيث تمت عملية بسترة التبن والزراعة خلال وقت قياسي في جميع القرى المستهدفة واستطاع المستفيدون معرفة الجوانب الفنية للزراعة بكل سهولة والمتابعة من خلال الزيارات الحقلية لكل مستفيد وإعطاء الإرشادات اللازمة لكل مرحلة من مراحل النمو لتمكين المستفيدين من إتقان مهارة زراعة الفطر.

وأشار السلامة إلى أن المشروع يهدف لتعزيز قدرة الأسر المستهدفة على الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي لها والتكيف مع الظروف المحيطة وتأمين مصدر غذاء بروتيني يحسن الوضع الصحي للمستهدفين.