«10» أطنان من الخميرة الجافة الى مخابز الحسكة

استلم فرع المؤسسة العامة للمخابز في محافظة الحسكة أمس 10 أطنان من مادة الخميرة الجافة لتأمين حاجة المخابز العامة والخاصة بالمحافظة.

وبين مدير الفرع محمد بشير عمر انه تم توزيع الكمية المستلمة مناصفة بين مخابز القطاعين العام والخاص ومن المقرر استلام 40 طنا من المادة خلال الشهر القادم، مشيرا الى ان الانتاج اليومي لمخابز الحسكة يتجاوز225 طنا وبنسبة تنفيذ 130 بالمئة .

واستلم فرع المؤسسة العامة للمخابز في الحسكة الشهر الماضي كمية 12.5 طنا من الخميرة الجافة من القطاع الخاص لتأمين حاجة المخابز العامة والخاصة في المحافظة.