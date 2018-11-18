10 غارات للعدوان على صعدة والحديدة

أفاد مصدر عسكري يمني بأن طيران العدوان السعودي جدد غاراته على محافظة صعدة الحدودية، حيث شن ست غارات على وادي علاف في مديرية سحار غرب المحافظة.

الغارات تأتي عقب ساعات من قصف طيران العدوان مديرية رازح غرب صعدة بسلسلة غارات، تسع منها استهدفت منطقتي الأزهور والقد.

في سياق متصل، ذكر المصدر أن مرتزقة العدوان جددوا قصفهم الصاروخي والمدفعي على مديرية شدا الواقعة على الشريط الحدودي غرب صعدة.

محافظة الحديدة شهدت تجدد غارات العدوان عليها، والذي استهدف بأربع غارات منطقة الجبلية في مديرية التحيتا، وجنوب منطقة كيلو 16.