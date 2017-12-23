10 ليرات اضافية على سعر شراء كيلوغرام الحمضيات من الفلاح لجميع الأصناف

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي رفع سعر الكيلوغرام من الحمضيات بمقدار 10 ليرات ليصبح مئة ليرة للصنف الأول و90 ليرة للثاني و80 ليرة للثالث وذلك حسب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

وفي تصريح للصحفيين عقب اجتماعه ومحافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم مع الجهات المعنية بتسويق الحمضيات في محافظتي اللاذقية وطرطوس لبحث واقع وآليات التسويق الحالية وخطة العمل للمرحلة المقبلة أوضح الغربي أن الاجتماع شهد نقاشات جدية من مختلف الجهات المعنية بتسويق الحمضيات ويأتي قبل فترة من ذروة الإنتاج المتوقعة خلال الشهر القادم لتذليل صعوبات التسويق.

وقال الغربي “إنه يتم تسويق كمية تتراوح بين700 طن و800 طن يوميا وسنجد حلا لموضوع التسويق” معربا عن أمله مضاعفة هذا الرقم ولاسيما مع الإنتاج العالي للحمضيات في الساحل السوري مقارنة بالاستهلاك المحلي لافتا إلى وجود خطة لبناء معمل للعصائر ورصد المبالغ اللازمة لهذه الغاية.

بدوره لفت محافظ اللاذقية إلى أن الاجتماع ركز على متابعة واقع تسويق الحمضيات في اللاذقية باعتبار أن الشهر القادم سيكون ذروة تسويق بعض أصنافها موضحا أان التسعيرة الجديدة للحمضيات وزيادة عدد آليات التسويق من شأنها ترجمة توجيهات الحكومة لتوفير مستلزمات التسويق من الفلاحين وتوزيعها على المحافظات الأخرى غير المنتجة.

شارك في الاجتماع مدير المؤسسة السورية للتجارة عمار محمد ورئيس اللجنة الاقتصادية في محافظة اللاذقية ومديرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وطرطوس ورئيس فرع اتحاد الفلاحين ومدير الزراعة وفرع شركة المحروقات سادكوب في اللاذقية.