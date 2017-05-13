10 مراكز في حماة لاستقبال الطلاب الوافدين من محافظتي إدلب والرقة لتقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي

خصصت محافظة حماة بالتعاون مع مكاتب المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والخيرية 10 مراكز إقامة مؤقتة في مدينة حماة لاستقبال واستضافة الطلاب الوافدين من محافظتي إدلب والرقة لتقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي المقررة غداً.

ونوه محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري خلال جولة للاطلاع على حسن تجهيز عدد من هذه المراكز بـ “الاستجابة السريعة” للجهات المعنية بالمحافظة وسائر المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية لتلبية احتياجات الطلبة الوافدين من مواد غذائية وإغاثية شملت فرشا وأغطية وتجهيزات إنارة ومبيت فضلا عن تأمين الرعاية الصحية المستمرة من خلال الفرق الطبية الجوالة التابعة للهلال الأحمر العربي السوري على مدار الساعة.

وأعرب المحافظ عن الحرص التام للمحافظة والمعنيين بتقديم كل أشكال الدعم للطلبة الوافدين من خلال تأمين أساتذة مختصين لكل مادة قبل يوم الامتحان للإجابة عن أي استفسار لديهم مع تأمين وسائط نقل الطلاب بين مراكز إقامتهم ومختلف المراكز الامتحانية.

ويبلغ عدد الطلاب الوافدين إلى المراكز العشرة مع مرافقيهم حتى الآن نحو 2000 شخص ومن المتوقع أن يرتفع العدد حتى 4000 شخص مساء اليوم كما تم تجهيز مركزين في مدينة حماة لاستقبال الطلاب الوافدين من قريتي طلف وعقرب بريف حماة الشرقي.

وخلال اجتماع مع نائبي محافظي إدلب والرقة ونائب محافظ حماة وعضو المكتب المختص ومدير مدينة حماة ورئيس فرع الهلال الأحمر ومدير الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية اكد المحافظ ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال المزيد من الطلاب الوافدين لتقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي من حيث حسن الاستقبال والمعاملة الجيدة مع الطلاب وذويهم بدءا من لحظة وصولهم مع الحرص المطلق على تقديم الاقامة المريحة لهم وتأمين كل متطلباتهم واحتياجاتهم.

من جهة ثانية التقى المحافظ رواد الطلائع على مستوى فروع حماة والرقة وإدلب قبيل الانطلاق إلى محافظة طرطوس للمشاركة في مسابقات رواد الطلائع على مستوى سورية.

ودعا المحافظ الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد والإبداع في اختصاصاتهم لتحقيق مراكز متقدمة في هذه المسابقات التي تكرس الحس الابداعي لدى الأطفال وتسهم في صقل تجاربهم وتنمية خبراتهم وتوسيع مداركهم.

يذكر أن مسابقات رواد الطلائع على مستوى القطر التي ستقام هذا العام في محافظة طرطوس سيشارك فيها 114 رائدا طليعيا على مستوى فرع طلائع حماة و17 رائدا طليعيا على مستوى فرع الرقة و26 رائدا طليعيا على مستوى فرع إدلب اضافة إلى رواد على مستوى فروع المحافظات الأخرى وتشمل المسابقات كل الاختصاصات التقنية والفنية والثقافية والموسيقية والرياضية.