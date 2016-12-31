10 مواقع ستجعل حياتك أكثر متعة

قام مستخدمو موقع Reddit بإعداد قائمة بأفضل المواقع التي تستطيع أن تقضي وقتك كله وأنت تتفحصها، ونقلها موقع ذا اندبندنت.

وإليكم بعض تلك المواقع التي ستجعل من حياتكم أكثر متعة وفائدة:

1. لتحويل الفيديو لـ GIF

يتيح لك هذا موقع gifgif.io تحويل أي مقطع يوتيوب إلى صور GIF، وبدون علامة مائية.

كل ما عليك فعله هو كتابة رابط الفيديو على الموقع، واختيار نقطة البدء والمدة التي تريد أن تستمر إليها الصورة، وسيكون لديك صورتك الخاصة جاهزة كي تنشرها.

2. لتقييم كتاباتك

إذا كنت تساءلت يوماً عما إذا كانت كتاباتك ملائمة للنشر أكثر في صحيفة ديلي ميل أو صحيفة فاينانشال تايمز، فهذا الموقع سوف يخبرك عن هذا بالضبط.

تطبيق Hemmin gway App يتيح لك لصق كتابتك، وسوف يبرز لك أي خطأ موجود.

بيد أن الجمال الحقيقي للموقع يكمن في أنه سوف يحدد العمر الأنسب لكتاباتك.

قد يبدو الموقع غير قابل للإدمان، ولكنه في الحقيقة كذلك.

على سبيل المثال، قد يوازي عمر كاتب هذه الفقرة أعمار أبناء الصف الثالث الإعدادي، وهو ما يخبرك به الموقع.

3. EdX للدورات المجانية

إذا كنت تريد أن تتعلم شيئاً جديداً، يعدد موقع edx.org الدورات القائمة في الكليات والجامعات في مختلف أنحاء العالم. بالإضافة إلى العديد من الدورات المجانية، وجميعها على الإنترنت.

4. لتعرف كل شيء عن البشر في الفضاء

بعض المواقع التي لا طائل من ورائها إطلاقاً هي الأكثر إدماناً.

موقع howmanypeopleareinspacerightnow.com ، على سبيل المثال، يخبرك أسماء من يطوفون في الفضاء الخارجي الآن وألقابهم الوظيفية، فضلاً عن عدد الأيام التي قضوها هناك.

5. موقع لإرسال الرسائل وتدميرها ذاتيًا بعد القراءة

يتيح لك موقع privnote.com كتابة وإرسال مذكرة إلى شخصٍ ما، قبل أن تُدمر هذه الرسالة تلقائياً أمام عينيه.

هذا الموقع مفيد إذا كان يتوجب عليك حقاً إرسال بريد إلكتروني سلبي وعدواني خاص بالعمل، دون التعرض لخطر إعادة توجيهه إلى الموارد البشرية.

6. تعلم 22 لغة مجاناً

يعلمك موقع duolingo.com اللغة مجاناً.

يمكنك الاختيار من بين 22 لغة، وتشمل الدروس تمارين التحدث والقراءة والاستماع.

7. اعطه المكونات ويخبرك وصفة الطعام الأنسب

هل تعرف تلك الأوقات عندما تنظر في الثلاجة، فلا ترى إلا عبوة زبادي قديمة، وشطيرة مأكول نصفها، وما يكفي من الحليب لتحضير كوب شاي قوي بما فيه الكفاية لإيقاظ الموتى، وتستسلم للجوع لأنه يبدو خياراً أسهل من المشي لمدة دقيقتين إلى المتجر؟

حسنا، لن يقلقك هذا بعد الآن. موقع supercook.com العبقري يتيح لك إدخال المكونات التي بحوزتك، ويعطيك وصفات يمكنك استخدامها.

8. هناك من يمكنه مخاطبة خدمة العملاء بدلًا منك

هل يبدو من المغري الجلوس لمدة طويلة على الهاتف بينما تتناوب على مسامعك الموسيقى الغريبة، وصوت أشخاص متعددين ليس لديهم فكرة عما تتحدث عنه؟ قطعًا لا.

ولكن إذا كان لديك استفسار لخدمة العملاء، فعادة ما يكون الحفاظ على هدوئك وكتم غضبك أكثر إغراءً وفائدة.

لكن موقع gethuman.com يتيح لك مهاتفة خدمات عملاء الشركات نيابةً عنك لحل مشكلتك مهما كانت، مقابل دفع مبلغ من المال.

9. اكتشف خدع جهاز الكمبيوتر

حسبما يوحي عنوان رابط موقع downforeveryoneorjustme.com ، يتيح لك هذا الموقع معرفة ما إذا كان الموقع الذي تحاول الدخول إليه مُعطلاً فعلاً، أم أن- ببساطة- جهاز الكمبيوتر يتلاعب بك.