100 مليون ليرة لمشروعي صرف صحي في جورين والمحروسة بحماة

صدق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة على العقدين المبرمين بالتراضي بين المحافظة والشركة العامة للمشاريع المائية والشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ مشروعي أعمال صرف صحي في بلدية جورين عين سليمو والحي الشمالي في بلدة المحروسة بقيمة إجمالية وقدرها 100 مليون ليرة سورية.

كما وافق المكتب خلال اجتماعه اليوم على إحداث مديرية منطقة محافظة حماة بدلا من قسم شرطة حماة الخارجي وتضم النواحي المركزية صوران والحمراء وحربنفسه. إضافة إلى الموافقة على كتاب مديرية التربية المتضمن إحداث روضة وادي العيون في منطقة مصياف تابعة لوزارة التربية في مدرسة الشهيد كاسر مفوض.

وكان تنفيذي حماة وافق في آخر اجتماعاته على تنفيذ مشروعات تزفيت مجموعة من الطرق.