101 مليون ليرة لترميم 11 مدرسة بدرعا

صدق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا على عقود لترميم 11 مدرسة بقيمة تتجاوز 101 مليون ليرة سورية وعلى عقد بين مجلس بلدة خبب وفرع المنطقة الجنوبية للطرق والجسور لتعبيد شوارع في بصير بقيمة 558ر5 ملايين ليرة.

كما صدق المكتب خلال جلسته الأسبوعية اليوم على عقد بين مجلس مدينة إزرع ومقاول من القطاع الخاص لتنفيذ مشروع صرف صحي بقيمة 813ر12 مليون ليرة وعلى عقد بين مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي والسورية للتجارة فرع درعا لتوريد لباس عمالي بقيمة 123ر7 ملايين ليرة سورية.

ووافق المكتب على دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاص بمناقصات أشغال لمجلس بلدة جباب لعام 2017 وعلى دفتر الشروط الفنية الخاص باعمال سوق الهال في إزرع للعام الحالي.

ولفت محافظ درعا محمد خالد الهنوس الى ان المحافظة تعمل باستمرار على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يعزز صمودهم ويخفف قدر الإمكان من تداعيات الأزمة عليهم.

ووافق المكتب التنفيذي في جلسته السابقة على ترميم تسع مدارس في المحافظة وعلى دفتر الشروط الفنية لمشاريع الصرف الصحي في جباب.