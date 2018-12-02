1050 ضبطاً بحق المنشآت السياحية المخالفة خلال العام الجاري

بين مدير الخدمات والجودة السياحية في وزارة السياحة المهندس زهير أرضروملي أن مديريات السياحة بالمحافظات تقوم بالتنسيق مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتسيير لجان رقابية وبجولات مشتركة على المطاعم السياحية وسحب عينات من المواد الغذائية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري وتنظيم الضبوط بحق المنشآت المخالفة.

وبحسب أرضروملي تم تنظيم 1050 ضبطا بحق عدد من المنشآت السياحية في مختلف المحافظات خلال العام الجاري حيث أغلقت 215 منشأة منها ووجه التنبيه والإنذار لباقي المنشآت.

وشدد أرضروملي على ضرورة تطوير العمل الرقابي باستخدام الأساليب الحديثة من كاسحات الغذاء والضبط الالكتروني لتنظيم أي ضبط والتحقق من البيانات الموجودة لأي منشأة وتقييم عملها ومدى تحقيقها لمعايير الجودة المعتمدة للوصول إلى درجة مثلى في عمل المنشآت السياحية، مبيناً أن أي منشأة تحقق معايير الجودة يتم منحها ميزة تنافسية في الأسعار بالنسبة لباقي المنشآت السياحية الأخرى.

ونوه أرضروملي بأن الوزارة تستمر باستقبال شكاوي المواطنين حول الأسعار والجودة وكيفية الخدمة المقدمة وطريقة التعامل مع الزبون في المنشآت السياحية في المحافظات كافة عن طريق خدمة جديدة تطلقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الواتس اب).

وكانت الوزارة أغلقت 4 منشآت سياحية ونظمت 90 ضبطا بحق المنشآت السياحية المخالفة خلال شهر تموز الماضي.