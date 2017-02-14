110 شركات في مهرجان التسوق الشهري غدا في صالة الجلاء بالمزة

بمشاركة 110 شركات صناعية وطنية تنطلق يوم غد الأربعاء فعاليات الدورة الثانية لهذا العام من مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها في صالة الجلاء الرياضية بالمزة.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان محمد أكرم الحلاق في تصريح صحفي اليوم أن لجنة المهرجان اعتمدت في هذه الدورة على التنوع القطاعي للمشاركين بهدف تلبية حاجات المستهلكين وفتح المجال لطيف أوسع من الشركات الصناعية للتواجد في المهرجان والاستفادة منه من أجل ترويج منتجاتهم. مبينا أنه تم تشكيل لجنة من أجل مراقبة الأسعار والجودة للمنتجات المعروضة في المهرجان.

وبين أن اللجنة المنظمة للمهرجان حددت تاريخ إقامة المهرجان في دمشق شهريا من ال 15 من كل شهر حتى الـ 21 منه على أن تكون دورات المهرجان خارج دمشق اعتبارا من الأول من كل شهر. لافتا إلى أن استمرار المهرجان للعام الثالث على التوالي يؤكد ثقة المستهلكين بالمنتجات الصناعية الوطنية ويوفر مجالا لترويج منتجاتهم والتواصل مع المستهلكين بشكل مباشر بما يحافظ على جودتها ونوعيتها وبأسعار أقل من السوق المحلية.

وأشار إلى أن انطلاقة المهرجان هذا العام ستكون بحلة جديدة بعد أن لاقى نجاحا كبيرا خلال عامي 2015 و2016 وليبقى شعار “صنع في سورية” بوصلة الصناعيين السوريين. مبينا أن الدورة الأولى من مهرجان التسوق لهذا العام كانت في مدينة طرطوس.

وكان مهرجان التسوق الشهري انطلق في الـ 11 من نيسان عام 2015 ضمن حملة عيشها غير واستمر شهريا بعقد دوراته في دمشق ومحافظات طرطوس واللاذقية والسويداء حتى تجاوزت الـ 30 دورة.