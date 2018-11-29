112 مليون ليرة قروض مشروع تطوير الثروة الحيوانية

منح مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة خلال العام الجاري 1080 قرضا عينيا بقيمة تصل إلى 112 مليون ليرة سورية وذلك ضمن مكون التمويل الريفي الصغير.

وأكد الدكتور رامي العلي مدير المشروع في تصريح له أنه تم مؤخراً زراعة 66 لوح صبار أملس من 22 نوعا وراثيا بواقع 3 ألواح من كل نوع ضمن البيت الزجاجي في مشتل الهنادي باللاذقية وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “أكساد”.

وأشار العلي إلى أن الأصناف التي تمت زراعتها تتصف بأنها متحملة للصقيع والبرودة وهي من عدة مصادر.

وبلغ إجمالي عدد القروض الممنوحة منذ تأسيس المشروع عام 2013 نحو 4088 قرضاً عينياً بقيمة إجمالية 357 مليون ليرة.