«12» الجاري موعد الاختبار الوطني للغات في جامعة الفرات

حدد فرع جامعة الفرات بالحسكة الـ 12 من الشهر الجاري موعدا لإجراء الاختبار الوطني للغات لخريجي الجامعات والمعاهد في كلية الاقتصاد بمدينة الحسكة الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وبين رئيس فرع الجامعة الدكتور نجم الحميدي أن الاختبار هو الرابع من نوعه خلال العام الجاري، وهو اختبار استثنائي لكون الاختبارات المقررة سنويا للغات ثلاثة اختبارات فقط، وذلك بغية إتاحة الفرصة لخريجي الجامعات والمعاهد للاستفادة من الاختبار من أجل التقدم للمسابقات التي تعلن عنها الجهات العامة والدوائر الرسمية.

وأشار الحميدي إلى أن فرع الجامعة حدد يوم السبت القادم موعدا لبدء التقدم إلى مفاضلة التعليم المفتوح في كليات فرع جامعة الفرات في الحسكة الحقوق-الاقتصاد، بعد أن تم إنجاز التحضيرات اللازمة من قبل فرع الجامعة.