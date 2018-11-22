12 قتيلا للإرهابيين في العريش بمصر

ذكرت وزارة الداخلية المصرية أن قوات الشرطة استهدفت مجموعة إرهابية شمالي سيناء، وتبادلت إطلاق النار معها، ما أدى إلى مقتل 7 من المجموعة.

الوزارة بينت أن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة بدائرة قسم ثالث العريش.

وأضافت بأن قوات الأمن استهدفت الإرهابيين، وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرع 7 منهم.

كما لفتت إلى أن قوات الأمن نجحت في تتبع خطوط سير باقي المجموعة، وتحديد تواجد 5 منهم شمال الطريق الدائري على مقربة من المنطقة الأولى، وتم تبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرعهم.

ووفقا لبيان الداخلية المصرية، فقد عثرت قوات الأمن، مع العناصر الإرهابية، على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.