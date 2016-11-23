12 مصاباً باعتداءات إرهابية على حي ميسلون وبلدتي نبل والزهراء في حلب

أصيب 12 شخصا بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على حي ميسلون بمدينة حلب وبلدتي نبل والزهراء بريف المحافظة الشمالي.

ويذكر أن إرهابيين يتحصنون في عدد من الأحياء الشرقية لمدينة حلب اطلقوا قذائف صاروخية على حي ميسلون ما تسبب بإصابة 12 شخصا بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.

وارتقى الأحد الماضي 10 شهداء بينهم 8 تلاميذ وأصيب 59 شخصا بينهم 27 تلميذا نتيجة اعتداءات إرهابية بقذائف صاروخية على مدرسة الفرقان المحدثة للتعليم الأساسي وأحياء الموكامبو والفرقان والميدان وكلية الحقوق في مدينة حلب.

ولفت المراسل إلى أن التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” اعتدت على بلدتي نبل والزهراء ب 8 قذائف صاروخية أسفرت عن أضرار مادية دون وقوع إصابات بين الأهالي.

وتتعرض بلدتا نبل والزهراء الواقعتان شمال مدينة حلب بنحو 20 كم لاعتداءات إرهابية متكررة من قبل التنظيمات التكفيرية المنضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” في محاولة منها للنيل من مواقف أهالي البلدتين الداعمة للجيش والقوات المسلحة في حربه على الإرهاب التكفيري.