«124» عقداً لتوريد محصول الشوندر السكري لشركة سكر تل سلحب

بلغ عدد العقود التي نظمتها شركة سكر تل سلحب مع الفلاحين من أجل توريد محصول الشوندر السكري للعروة الخريفية للموسم المقبل منذ منتصف تشرين الأول الماضي وحتى الآن 124 عقدا لزراعة مساحة 2918 دونما.

وبين المهندس إبراهيم عبد الكريم نصرة مدير عام الشركة أنه تم الانتهاء من استقبال طلبات عقود المزارعين الراغبين بالتعاقد مع الشركة، موضحا أن معظم المزارعين المتعاقدين من مناطق الغاب ومحردة وجب رملة.

ولفت إلى التزام شركة السكر بموجب العقود باستلام كامل الإنتاج للمساحات المتعاقدة وبسعر 25 ألف ليرة للطن الواحد فضلا عن توفير كامل مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة دينا من خلال فروع المصارف الزراعية.

يشار إلى أن إجمالي كميات محصول الشوندر المسوق من المزارعين إلى معمل شركة سكر تل سلحب للموسم الزراعي الحالي بلغ نحو 3600 طن.

وكانت شركة سكر تل سلحب أبرمت عقودا مع الفلاحين من أجل توريد المحصول وزراعة 1100 دونم.