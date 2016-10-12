131 مليون ليرة سورية لترخيص 7 منشآت صناعية في اللاذقية

اعلن مدير الصناعة باللاذقية عاطف مهنا عن ترخيص 7 منشآت صناعية خلال الفترة الماضية برأسمال 131.5 مليون ليرة سورية.

موضحاً إن المنشآت المرخصة خلال شهري آب وأيلول متنوعة بين الهندسية (تصنيع فلاتر هواء) (سحب الأسلاك على البارد)، غذائية وغربلة فرز الحبوب وتعبئتها آلياً، كيميائية (شامبو – كريمات – فازلين) ومنتجات بلاستيكية (مطربانات – بدونات).

وأكد مهنا ترخيص منشآت لتصنيع منتجات الخياطة الرجالية والنسائية والولادية، إضافة لترخيص منشآت لتصنيع المقبلات الغذائية الجافة (شيبس – ذرة – حبوب).

مشيرا أن المنشآت ستركز في المنطقة الصناعية باللاذقية ومشقيتا وجبلة.

و أشار مدير الصناعة إلى أن ترخيص المنشآت يؤمن فرص عمل جديدة حيث تعمل كل منشأة بطاقة إنتاجية تناسب خطوط الإنتاج والصناعة فيها.