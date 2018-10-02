132 مؤسسة صحية ومجتمعية تنضم للحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

أعلن المشرفون على الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي المقامة بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي قائمة المشافي والعيادات والنقاط الطبية والمراكز الصحية والمجتمعية المشاركة فيها لتوفير فحوص طبية وشعاعية مجانية للسيدات ونشاطات توعوية وتثقيفية.

وتتضمن القائمة أكثر من 132 مؤسسة صحية ومجتمعية مشاركة في الحملة التي تستمر طيلة شهر تشرين الأول شهر التوعية العالمي بالكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وتتوزع مراكز الحملة التي تحمل عنوان “لأنك أقوى من السرطان” حسب الإعلان بين 46 مركزا في دمشق وريفها و30 بحمص و14 في اللاذقية و12 في حلب و9 في حماة و7 في طرطوس و5 في كل من السويداء ودرعا ومركزين في القنيطرة وعيادة في كل من الحسكة ودير الزور.

وتتبع المشافي والمراكز الصحية والعيادات المشاركة لوزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية وجمعية تنظيم الأسرة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري فيما تتبع المراكز الاجتماعية للأمانة السورية للتنمية بالتوازي مع نشاطات توعوية وتثقيفية لشركاء آخرين منها وزارة الإعلام والجمعية السورية لأمراض الثدي ومبادرات أهلية.

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لأمراض الثدي سامية كنج أوضحت أن الحملة تهدف لتوعية السيدات بمخاطر سرطان الثدي وأهمية الفحص الدوري للكشف المبكر عنه وتدريبهن على الفحص الذاتي وتوفير الفحص الطبي السريري والشعاعي مجانا عبر مراكز شركاء الحملة في المحافظات فضلا عن تقديم الدعم الطبي للسيدات اللواتي يستدعي وضعهن المباشرة بالعلاج.

وسرطان الثدي أكثر السرطانات شيوعا بين النساء محليا وبنسبة 30 بالمئة وفقا للسجل الوطني للسرطان بوزارة الصحة مع وجود مؤشر قد يكون إيجابيا وهو غياب سورية عن لائحة الصندوق العالمي لأبحاث السرطان لأكثر 25 دولة تسجل إصابات جديدة بالمرض.

يذكر أن تشرين الأول اختير عالميا ليكون شهر التوعية بسرطان الثدي الذي سجل مليوني حالة جديدة حول العالم خلال عام 2018 وفقا لأرقام الصندوق العالمي.