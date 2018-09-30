136 الف هكتار لزراعة الشعير في حماة

خصصت مديرية زراعة حماة مساحة 136 الف هكتار لزراعة محصول الشعير بنوعيه المروى والبعل ضمن خطتها للموسم الزراعى الجديد.

وأوضح رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولى فى المديرية المهندس موفق النجار أنه تم تخصيص مساحة 127552 هكتارا للشعير فى الأراضى البعلية مقابل 8861 هكتارا للاراضى المروية، مبينا أن عمليات زراعة المحصول فى الأراضى الواقعة تحت اشراف مديرية زراعة حماة تبدأ عادة أواخر شهر تشرين الثانى.

ولفت الى أن زراعة الشعير من المحاصيل التى تلقى رواجا جيدا عند مزارعى المحافظة بسبب ارتفاع ثمنه خلال السنوات الماضية وانخفاض تكاليف الانتاج مقارنة بالمحاصيل الاخرى وخاصة فى الاراضى البعلية.

وبلغت المساحة المزروعة بمحصول الشعير فى الأراضى الواقعة تحت اشراف عمل مديرية زراعة حماة الموسم الماضى 74970 هكتارا