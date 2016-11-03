14 تشرين الثاني الجاري يمكن رؤية القمر العملاق النادرة

الأرض ستكون على موعد استثنائي مع ظاهرة القمر أو العملاق، الذي سيمكن رؤيته من أي مكان في العالم، في الـ 14 من الشهر الحالي بشرط أن يكون الطقس جيداً.

هذه المصادفة الكونية لا تتكرر إلا بفاصل عقود، ما يجعلها فرصة نادرة لرؤية “قمر العشاق” بصورة لم تحدث من قبل.

ويكون القمر في ذلك اليوم في أقرب نقطة ممكنة له إلى الأرض وتسمى “الحضيض” ويبلغ مرحلته الكاملة، ما يجعله يبدو عملاقا وأكبر حجما من المعتاد بنسبة 14 في المئة، وأكثر إشراقا بنسبة 13 في المئة.

وكانت آخر مرة ظهر فيها القمر بهذا الحجم عام 1948، ولن يظهر كذلك مجددا حتى عام 2034.