ارتفع عدد انتهاكات المجموعات المسلحة لنظام التهدئة عبر استهدافها بالأسلحة الرشاشة والقذائف المدنيين وعددا من النقاط العسكرية في محافظات دمشق وريفها وحلب واللاذقية وحمص إلى 14 مرة في الـ 18 ساعة الماضية.

وأشار مصدر عسكري إلى أن المجموعات المسلحة “استهدفت بنيران الأسلحة الرشاشة والقذائف المدنيين وعدداً من النقاط والمواقع العسكرية في قريتي خربة السودا وكفرنان وحرش قرية تسنين بريف حمص الشمالي”.

وبين المصدر في وقت سابق أن المجموعات المسلحة “خرقت نظام التهدئة في دمشق مرتين في حي جوبر ومثلهما فب قرية بالا والمعهد الزراعي في الغوطة الشرقية”.

ولفت المصدر إلى رصد 3 خروقات من قبل المجموعات المسلحة لنظام التهدئة في حلب اثنان منها في حي جمعية الزهراء بالمدينة وواحد في خان العسل بريفها الغربي”.

و”تم تسجيل 4 خروقات بريف اللاذقية في مناطق رويسة رشو وشير الضبعة وعين البيضا” وفق المصدر.

وكانت المجموعات المسلحة خرقت أمس نظام التهدئة 55 مرة في محافظات دمشق وريفها وحلب وحماة وحمص والقنيطرة ودرعا واللاذقية.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت يوم الاثنين الواقع في 12-9-2016 عن بدء تطبيق نظام تهدئة لمدة 7 أيام مع الاحتفاظ بحق الرد الحاسم باستخدام جميع الوسائط النارية على أي خرق من جانب المجموعات المسلحة.