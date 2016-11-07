«1443» طالبا وطالبة إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي بالسويداء

أعلن فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة بالسويداء أمس نتائج المرحلة الأولى من مسابقات الأولمبياد العلمي السوري التي أقامها على مستوى المدارس “الوحدات الشبيبية” خلال الفترة الواقعة بين 30 من الشهر الماضي و 3 من الشهر الجاري.

وأشار عضو قيادة فرع المنظمة رئيس مكتب الإعلام والمعلوماتية أنس صبح إلى أن عدد الناجحين في هذه المرحلة والمتأهلين للمرحلة الثانية على مستوى الروابط المقررة في 13 من الشهر الحالي بلغ 1443 طالبا وطالبة في اختصاصات العلوم والرياضيات والكيمياء والفيزياء، منوها بأهمية هذه المسابقات في اكتشاف الإمكانيات العلمية الإبداعية المتميزة لدى جيل الشباب وتنميتها ورعايتها.

وكانت المرحلة الأولى للمسابقات بالسويداء شهدت مشاركة 3477 طالبا وطالبة توزعوا بواقع 800 طالب وطالبة باختصاص الرياضيات و 711 بالمعلوماتية و704 بالفيزياء و672 بالكيمياء و590 بالعلوم.