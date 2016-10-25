15 صندوق جديد لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالسويداء

أعلن مكتب التنمية المحلية فى محافظة السويداء اليوم عن احداث 15 صندوقا جديدا لتمويل المشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج /مشروعى / وذلك برأسمال اجمالى قدره /39/ مليون ليرة .

وأوضح مدير مكتب التنمية المحلية بمحافظة السويداء المهندس فراس البعينى ان هذه الصناديق تشمل بلدات وقرى المجدل والمشنف وولغا وريمة حازم والعجيلات ونمرة شهبا ومردك ومجادل ولبين وحبران وريمة اللحف وسليم وغيضة نمرة وعرى ورساس مبينا أنه سيجرى منح قروض للمواطنين فيها بناء على موافقة اللجان الاهلية المشكلة فى تلك المناطق لهذه الغاية 0ولفت البعينى الى أنه مع هذه الصناديق الجديدة يرتفع اجمالى عدد الصناديق المحدثة بالمحافظة ضمن برنامج مشروعى الى 117 صندوقا منوها بأهميتها لتعزيز الحالة التنموية بالمحافظة.

واستهدف برنامج مشروعى منذ انطلاقته عام 2011 و لغاية تاريخه نحو 11 الف مواطن تم منحهم مبالغ اجمالية للمشروعات والاغراض التعليمية بقيمة نحو550 مليون ليرة 0وتعمل هذه الصناديق غير الربحية على الاقراض دون فوائد وعبر مسارين الاول انتاجى للمشاريع تتراوح قيمته بين 50 الفا و 200 الف ليرة ويستند فى منحه الى توافر فكرة عمل أو مشروع لدى طالب القرض قابلة للتنفيذ وتخدم بيئة مجتمعه الريفى مع أولوية فى اعطائه للعاطلين عن العمل والثانى تعليمى لمساعدة الطلبة الجامعيين ويبلغ سقفه 50 الفا ويمنح لمدة تعادل سنوات الدراسة فى الجامعة أو المعهد ويصرف على دفعات سنويا