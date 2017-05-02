15 متدربا في دورة حول اختبار المواد الغذائية والسلع المستوردة

اختتمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدورة التدريبية الأولى التي أقامتها مديرية المخابر بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السورية لـ 15 متدربا في مجال إجراء التحاليل والفحوص المخبرية للسلع والمواد الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً.

وأكدت مديرة المخابر بالوزارة لينا عبد العزيز أن المتدربين تلقوا خلال الدورة التي توزعت على 20 جلسة عملية ونظرية معلومات حول آخر ما توصلت إليه العلوم في مجال إجراء التحاليل والفحوص المخبرية للمواد والسلع الغذائية ونوعية هذه التحاليل مشيرة إلى أن هناك إمكانية لتوقيع عقود مع المتدربين المتميزين للاستفادة من خبراتهم ورفد المخبر بكوادر جديدة شابة وتطوير عمله.

وبينت عبد العزيز أن 10 بالمئة من المتدربين هم من عمال مخابر الوزارة في المحافظات حرصت الوزارة على اشراكهم بالدورة لتطوير كفاءتهم وزيادة خبراتهم للعمل في مجال التحاليل والفحوص المخبرية.

إلى ذلك نوهت مدير الجمعية الكيميائية السورية ملك الجبة بالجهود والإجراءات التي قدمتها الوزارة والتسهيلات التي منحتها للطلاب والخريجين المتدربين لتنمية معارفهم الأكاديمية وتطبيق ذلك عمليا عبر استخدام الأجهزة والتقنيات والوسائل الموجودة بمخبر الوزارة خاصة التي لم يتمكن الطلبة من تطبيقها في الجامعات والاطلاع على نوعية التحاليل المخبرية.

وفي نهاية الدورة تم توزيع الشهادات على المتدربين إضافة لشهادات تقدير للثلاثة المتميزين الأوائل.