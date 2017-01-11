15 و 22 الجاري موعد اختبار المتقدمين لكونسروة دمشق

حددت الشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية بدمشق /كونسروة دمشق/ موعد الاختبار العملى للمتقدمين المقبولين من الفئة الرابعة يوم الاحد القادم فى 15 الشهر الجارى وفق المسابقة التى اعلنت عنها فى تشرين الاول الماضى للتعاقد مع عمال فى صالات الانتاج.

وفى بيان لها اليوم حددت الشركة يوم الاحد فى 22 الشهر الجارى موعدا للامتحان التحريرى للمتقدمين المقبولين من الفئتين الاولى

والثانية لتعيينهم فى الاعمال المحاسبية والادارية.

وكانت شركة /كونسروة دمشق/ اعلنت فى تشرين الاول الماضى عن حاجتها للتعاقد مع 38 مواطنا من الفئات الاولى والثانية والرابعة بموجب عقودسنوية.