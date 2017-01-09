150 عسكريا تشيكيا سيشاركون في المناورات بليتوانيا

أفادت وزارة الدفاع الليتوانية بأن حوالي 150 عسكريا تشيكيا مع معدات عسكرية سيصلون الثلاثاء 10 كانون الثاني إلى ليتوانيا للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع جمهوريات البلطيق.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي التابع للوزارة يوم 9 كانون الثاني إن القوة التشيكية ستصل إلى ليتوانيا ضمن آلية المبادلة الدورية لقوات الناتو في دول البلطيق، مع حوالي 30 آلية حربية، بما في ذلك سيارات دفع رباعي من طراز IVECO M65E وسيارات شحن. وستنقل بواسطة القطارات وستبقى حتى منتصف آذار للمشاركة في المناورات العسكرية المشتركة.

ونوهت الوزارة بأن هذه هي المرة الأولى التي يبقى فيها عسكريون تشيك لعدة أشهر في ليتوانيا بهدف المشاركة في مناورات عسكرية.

وتتكون القوة التشيكية القادمة بشكل أساسي من الكتيبة الميكانيكية رقم 74 المتمركزة في مدينة بوتشوفيتسه. وستجري المناورات في ميداني التدريب – بمنطقة كلايبيدا، وفي بابراديه (منطقة سفينيتشونيس) . ويتوجب على ليتوانيا تقديم كل الخدمات اللوجستية الضرورية للحلفاء المذكورين وتوفير الإقامة والطعام لهم.