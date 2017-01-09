1500 مسكن شبابي في حمص للتسليم مطلع العام القادم

أكد مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان بحمص أن المؤسسة تقوم حاليا بتجهيز وإكساء 1500 مسكن شبابي بكلفة نحو 6 مليارات ليرة ليتم تسليمها للمكتتبين عليها بالتدريج فور جهوزيتها مطلع العام القادم.

وأوضح المهندس إياد الجراش اليوم أنه تم مؤخرا تخصيص 97 مسكنا من مساكن الادخار للمكتتبين بقيمة 650 مليون ليرة وذلك بعد إجراء اعمال الترميم والصيانة اللازمة لافتا إلى أنه تم ترميم نحو 70 بالمئة من المباني المتضررة نتيجة الاعتداءات الإرهابية في منطقة غربي طريق حمص دمشق وان العمل مستمر لاستكمال ما تبقى من أعمال الترميم وإعادة التأهيل وتجهيز البنية التحتية.

وأوضح الجراش أن مدينة حمص تعاني أزمة سكنية نتيجة وجود مهجرين من عدة مناطق ما يعزز دور المؤسسة للمساهمة في حل المشكلة.