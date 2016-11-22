«1500» هكتار.. المساحة المزروعة بالشعير حتى اليوم في درعا

ذكرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بدرعا أن المساحة المزروعة بالشعير منذ بداية الموسم حتى اليوم وصلت إلى 1500 هكتار موزعة على منطقتي بصرى والصنمين.

وأوضح معاون مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش أن المساحة المخططة لمحصول الشعير في الموسم 2016-2017 تبلغ 28490 هكتارا، ولمحصول القمح المروي تبلغ 7604 هكتارات، والبعل 70311 هكتارا، مبينا أن تأخر زراعة محصول القمح يعود لانحباس الأمطار.

وأضاف الحشيش: إن المديرية تعمل على تحفيز الفلاحين لزراعة أراضيهم بالمحاصيل الاستراتيجية بما يسهم في تنفيذ الخطة الزراعية على الشكل المطلوب.