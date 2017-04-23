157ر 13مليون ليرة قيمة تداولات سوق دمشق… ايقاف سهمي شركتين من التداول

بعد زيادة عدد أيام التداول الأسبوعية إلى خمسة ايام اعتبارا من اليوم أغلقت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية على حجم قدره 32506 أسهم موزعة على 30 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 157ر13 مليون ليرة وانخفض مؤشر السوق 10ر10 نقاط عن الجلسة الماضية ليغلق على قيمة 25ر3107 نقاط وبنسبة تغير سالبة قدرها 32ر0 بالمئة.

وسجلت الجلسة تداول أسهم 3 شركات انخفض سهم واحد منها عن سعر اغلاق جلسة التداول السابقة وهو سهم بنك قطر الوطني بنسبة 77ر1 بالمئة وأغلق على سعر 17ر403 ليرات بينما لم يسجل سهما بنك سورية الدولي الإسلامي وفرنسبنك أي تعديل على سعريهما وأغلقا مساويين لسعري إغلاق جلسة التداول السابقة.

وتم خلال الجلسة إيقاف سهمي الشركة المتحدة للتأمين وبنك سورية والخليج عن التداول لحين تزويد السوق بنسختين عن محضري اجتماعي الهيئتين العامة العادية للشركتين في حين تمت إعادة سهم بنك البركة إلى التداول بعد تزويد السوق بنسختين عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك و تم توزيع 15 ليرة للسهم الواحد ليصبح السعر المرجعي للسهم 97ر674 ليرة .

وأغلقت جلسة التداول السابقة ليوم الخميس الماضي على حجم تداول قدره 15190 سهما موزعة على 28 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 448ر5 ملايين ليرة وأغلق مؤشر السوق عند 35ر3117 نقطة.

وكانت إدارة السوق قد أعلنت عن زيادة عدد جلسات التداول الأسبوعية من أربع جلسات إلى خمس واعتمادها من الأحد إلى الخميس اعتبارا من اليوم وذلك لإتاحة فرص أوسع للمستثمرين بعمليات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية وبما يواكب أيام وجلسات التداول الأسبوعية في البورصات العالمية