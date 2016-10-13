16 الجاري بدء تقديم طلبات ملء الشواغر لمفاضلة السنة التحضيرية للكليات الطبية

حددت وزارة التعليم العالي موعد تقديم الطلبات إلى مفاضلة ملء الشواغر لمفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة للعام الدراسي 2016-2017 ولجميع أنواع المفاضلات عام ومواز ومحافظات شرقية وذوي شهداء وهيئة تدريسية وسوري غير مقيم وعرب وأجانب اعتبارا من السادس عشر من الشهر الجاري ولغاية العشرين منه.

ويتقدم إلى هذه المفاضلة وفق إعلان الوزارة الطلاب الذين تقدموا سابقا إلى مفاضلة الفرز للسنة التحضيرية ورفضت جميع رغباتهم والطلاب الذين لم يتقدموا إلى مفاضلة الفرز للسنة التحضيرية المعلن عنها سابقا والطلاب الحاصلون على منحة في الجامعة الخاصة وكانوا مقبولين في السنة التحضيرية وسمح لهم بالعودة إلى الجامعة الحكومية ويعد معدلهم في السنة التحضيرية “صفرا” ويعد العام الدراسي 2015-2016 بالنسبة إلى هؤلاء الطلاب إيقاف تسجيل.

ويتقدم الطلاب برغباتهم إلى هذه المفاضلة إلكترونيا في المراكز المعتمدة بجامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات وحماة وطرطوس.

وكانت الوزارة حددت موعد تقديم الطلبات إلى مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2016-2017 اعتبارا من السادس عشر من الشهر الجاري ولغاية العشرين منه.

وأصدرت وزارة التعليم العالي السبت الماضي نتائج المفاضلة العامة للفرع العلمي والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2016-2017.