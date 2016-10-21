16 عراقي ضحايا هجوم إرهابي انتحاري استهدف محطة كهرباء في محافظة كركوك

قتل 16 شخصا وأصيب آخرون صباح اليوم جراء هجوم إرهابي انتحاري استهدف مبنى محطة كهرباء قيد الإنشاء شمال محافظة كركوك العراقية.

ونقل موقع السومرية نيوز العراقي عن مصدر أمني في المحافظة قوله أن: «انتحاريين اثنين على الأقل يرتديان حزامين ناسفين وبحوزتهما أسلحة هاجما مبنى محطة كهرباء الدبس شمال غرب كركوك وفجرا نفسيهما إثر اشتباك قوة أمنية معهما عند مبنى المحطة».

وكان ستة عراقيين قتلوا وأصيب 18 آخرون في الخامس والعشرين من أيلول الماضي جراء تفجير إرهابي انتحاري في منطقة الإسكان غرب العاصمة بغداد.

من جانبها تمكنت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية العراقية من القضاء على إرهابي من تنظيم “داعش” بإطلاقها الرصاص عليه فيما فجر ثلاثة إرهابيين آخرين هاجموا عددا من المباني والمقار والمؤسسات العراقية في كركوك أنفسهم بعد محاصرتهم في مبنى مديرية شرطة كركوك السابق وسط المحافظة.