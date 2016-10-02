16 عشرة فائدة لهذا الزر في حاسوبك.. فهل تعرف ما هي ؟

بحسب الخبراء توجد في لوحة المفاتيح أزرار غير معروفة للكثير من المستخدمين، ولو تمكنوا من استعمالها بالشكل الصحيح، لسهل عليهم الكثير من المهمات وهو ما سيساهم في توفير الوقت. أحد أهم تلك الأزرار المفتاح “Win”. عن كيفية استعمال هذا الزر بالشكل الصحيح، عرض الخبراء مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للقيام بالعديد من المهام، منها:

1. الضغط على الزر Win + B، لإيقاف عمل لوحة المفاتيح ومنع الأزرار من الكتابة.

2. الضغط على الزر Win + D، للعودة إلى سطح المكتب مباشرة.

3. الضغط على الزر Win + E، للدخول مباشرة إلى My computer.

4. الضغط على الزر Win + F، لفتح “البحث” دون استخدام فأرة الكمبيوتر.