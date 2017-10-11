165 هكتارا لزراعة البصل الأحمر في حماة

خصصت مديرية زراعة حماة مساحة 165 هكتاراً لزراعة محصول البصل الأحمر ضمن خطتها للموسم الزراعي الجديد.

وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس صفوان كزكز اليوم ان البصل الأحمر يعد من المحاصيل الزراعية التي يشتهر بها ريف المحافظة كمحصول غذائي له مردود اقتصادي جيد للمزارعين ولاسيما في منطقة سلمية التي تعد المنطقة الأنسب لهذه الزراعة، مشيراً إلى أن عمليات الزراعة بدأت أواخر الشهر الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

ولفت كزكز إلى أن تسويق محصول البصل الأحمر بالنسبة للفلاحين يكون محلي بالدرجة الأولى نتيجة كثرة الطلب عليه فيما يتم تسويق الفائض إلى شركة تجفيف البصل في مدينة سلمية.

وأنتجت الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل مديرية زراعة حماة خلال الموسم الماضي حوالي 10 آلاف طن من البصل بنوعيه الأحمر والأبيض.