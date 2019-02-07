174 مليون ليرة لصيانة وتأهيل كليات جامعة الفرات في الحسكة

خصصت جامعة الفرات مبلغ 174 مليون ليرة لإعادة تأهيل وصيانة وترميم المخابر في كليات فرع الجامعة بالحسكة المتضررة جراء الأعمال الإرهابية إضافة إلى تجهيز بعض الأبنية التي تم إنشاؤها.

وبين رئيس فرع الجامعة في الحسكة الدكتور نجم الحميدي أن الأعمال تشمل تأهيل صالة المعلوماتية والانترنت في كلية الهندسة الزراعية واستكمال تجهيز مخبر المعلوماتية في كلية الهندسة المدنية وتجهيز مخبر المعلوماتية في كليتي الاقتصاد والتربية وتأمين تجهيزات مخبرية لزوم مخبر المساحة في كلية الهندسة المدنية، إضافة إلى استكمال تجهيز سكن أعضاء الهيئة التدريسية وتأمين مستلزمات مكتبية ومقاعد جامعية.

وأشار الدكتور الحميدي إلى أن انجاز الصيانة وإعادة ترميم ما دمرته التنظيمات الإرهابية يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه رئاسة الجامعة لإعادة الكليات الجامعية إلى ما كانت عليها سابقا وتطويرها والاهتمام بها لتكون منارة للعلم ولا سيما أن الإرهابيين خربوا الكثير من المباني والمخابر وقاموا بسرقة محتوياتها.

ويضم فرع جامعة الفرات في الحسكة 8 كليات جامعية يدرس ضمنها نحو 38 ألف طالب وطالبة.