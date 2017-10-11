18 تشرين الثاني موعد امتحان الهندسة المعلوماتية الموحد

حدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي موعد امتحان الهندسة المعلوماتية الموحد “دورة تشرين 2017 يوم السبت 18-11-2017 الساعة الحادية عشرة صباحاً ولمدة ساعتين لطلاب السنة الخامسة في كليات الهندسة المعلوماتية “برمجيات وشبكات وذكاء صنعي” في الجامعات السورية الحكومية والخاصة.

وبين المركز أن الامتحان كتابي ويخصص له 50 سؤالاً وفق المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية “النارس” التي تحدد الحد الأدنى من المعرفة والمهارات العلمية، وهي من نموذج الأسئلة متعددة الخيارات، موضحاً أنه يخضع للامتحان جميع طلاب كليات المعلوماتية في الجامعات الحكومية والخاصة الذين لم يتبق لديهم سوى 12 ساعة معتمدة أو 4 مقررات دراسية لعام 2017.

وأشار المركز إلى أن نجاح الطالب من الجامعات الحكومية والخاصة وحصوله على علامة 50 بالمئة شرط للتخرج ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط. كما يعد نجاح الطالب وحصوله على علامة 60 بالمئة شرطاً للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا وتعطى نسبة 70 بالمئة لمعدل الإجازة و30 بالمئة لامتحان الهندسة المعلوماتية الموحد من أجل التقدم لمفاضلة الدراسات العليا في كليات الهندسة المعلوماتية لخريجي الجامعات السورية الحكومية.

ووفق الإعلان يتقدم الطلاب في كليات الهندسة المعلوماتية “برمجيات وشبكات وذكاء صنعي” في الجامعات السورية الحكومية والخاصة الموجودون خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إلى امتحان المعلوماتية الموحد في أماكن إقامتهم المؤقتة خارج القطر عبر نقاط نفاذ الجامعة الافتراضية السورية “دبي واسطنبول والمنامة والكويت وألمانيا والقاهرة وعمان وبيروت”.

وأشار إلى أن التسجيل للامتحان يبدأ اعتبارا من 22-10-2017 ولغاية 10-11-2017 ويتم دفع الرسوم الخاصة بالامتحان 5000 ليرة سورية لطلاب الجامعات الخاصة و3000 ليرة سورية لطلاب الجامعات الحكومية في المصرف التجاري السوري على الحساب الخاص بمركز القياس والتقويم.

ويهدف مركز القياس والتقويم الذي أحدث عام 2012 إلى قياس مخرجات التعليم العالي لطلاب الجامعات في عدة اختصاصات منها الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة المعمارية والمعلوماتية لتطوير عملية التعليم والتعلم واستثمار وتوظيف القوى البشرية والارتقاء بمخرجات التعليم العالي قبل ممارستها المهام المختلفة في المجتمع.