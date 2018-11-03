18 حريقاً اندلعت في غابات اللاذقية خلال 48 ساعة وتمت السيطرة عليها

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

أخمد عناصر مكافحة الحرائق الحراجية في مديرية زراعة اللاذقية بالتعاون مع الدفاع المدني والإطفاء 18 حريقا حراجيا في مناطق متفرقة بريف المحافظة أمس و اليوم كان أوسعها وأكثرها خطورة حريقا شب في جبل الأربعين تم إخماده حوالي الساعة الخامسة صباحا تبعها عمليات تبريد الموقع لمنع اشتعال النيران من جديد مع مراقبة الموقع التي تستمر نحو 48 ساعة.

وشاركت 12 فرقة عمال إطفاء حرائق و28 آلية من مديرية الزراعة وفوج الإطفاء والدفاع المدني ومطار حميميم وفرق إطفاء من محافظتي طرطوس وحماه في اخماد الحريق الذي اندلع قرابة الساعة 7:35 مساء بالتوازي مع آليات ثقيلة لفتح خطوط النار وأخرى عازلة بهدف منع امتداد النيران وتسهيل حركة السيارات .

محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم تابع عمليات اخماد الحرائق في المنطقة حتى إخمادها مشيرا الى استدعاء اليات من مختلف الجهات وطواقم اطفاء من محافظتي طرطوس وحماه للسيطرة على الحرائق قبل امتدادها الى منازل المواطنين نظرا لصعوبة السيطرة على الحرائق نتيجة سرعة الرياح ووعرة تضاريس المنطقة والحرص على تبريد هذه الحرائق ومراقبتها لمنع اندلاعها من جديد .

رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة المهندس باسم دوبا بين انه نظرا لازدياد خطورة الحرائق في هذه الفترة من فصل الخريف تم استدعاء كافة الامكانيات والتعامل مع النار بأقصى سرعة ممكنة من قمة جبل الاربعين وقطع النار حتى لا تمتد باتجاه القرى من الجهة الأخرى للجبل ومنع حدوث كارثة.

وأشار إلى أن سرعة الرياح الشرقية وانخفاض نسبة الرطوبة في الجو التي سجلت اقل من 24 بالمئة أسهمت في زيادة انتشار الحرائق وصعوبة التعامل معها فضلا عن شدة انحدار المرتفعات الجبلية التي شبت فيها الحرائق مبينا انه خلال هذه الظروف الجوية أي مصدر احتكاك أو طاقة يمكن أن يتسبب بمثل هذه الحرائق .

وخلال اندلاع الحرائق انتشرت عناصر من الشرطة وحفظ النظام للتحقيق بأسباب الحريق وحفظ الأمن بالمنطقة لاسيما مع خطر اقتراب الحرائق من منازل المواطنين في وقت تعمل حاليا عناصر المساحة لحصر الأضرار الناتجة عن هذه الحرائق