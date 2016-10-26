2.464 مليون ليرة قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية

أغلقت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم على حجم تداول قدره 17598 سهما موزعة على 21 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 2.464 مليون ليرة وانخفض مؤشر السوق 2.97 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 1481.86 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها 0.20 بالمئة.

وارتفع سهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 84ر0 بالمئة وأغلق على سعر 100.84 ليرة وازداد سعر سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.1 بالمئة وأغلق على سعر 153.73 ليرة.

وانخفض سهم بنك سورية الدولي الإسلامي عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.76 بالمئة وأغلق على سعر 174.70 ليرة بينما لم يسجل سهما بنك الشام والمصرف الدولي للتجارة والتمويل أي تعديل على أسعارهما وأغلقا مساويين لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة.

وأعاد مدير الدراسات والإعلام في سوق دمشق للأوراق المالية اسامة حسن سبب انخفاض المؤشر رغم ارتفاع سهمي شركة العقيلة للتأمين التكافلي وبنك قطر الوطني وزيادة حجوم وقيم تداولها خلال الجلسة في مقابل انخفاض سهم بنك سورية الدولي الإسلامي في السوق إلى الوزن الكبير لسهم البنك في السوق والمرتبط برأسماله الكبير مقارنة مع الشركات الأخرى.