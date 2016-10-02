«20» الجاري بدء عمل معاصر الزيتون للموسم الحالي بالسويداء

حددت مديرية الزراعة بالسويداء ال 20 من الشهر الجاري موعدا لبدء عمل معاصر الزيتون بالمحافظة لاستقبال المحصول من المزارعين للموسم الحالي.

وقال مدير الزراعة بالسويداء المهندس بسام الجرمقاني: ان المديرية عممت على أصحاب المعاصر الموجودة بالمحافظة لتجهيزها قبل أسبوع من الموعد المحدد لعملها مع تزويدهم بالشروط الفنية المطلوبة لتشغيلها، ومخاطبة اتحاد الفلاحين لتوجيه الجمعيات الفلاحية بالتعليمات الفنية الصحيحة لقطاف المحصول.

ولفت الجرمقاني إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن المديرية والمكتب التنفيذي للمحافظة ومديريات الصناعة والبيئة والتجارة الداخلية وغرفة التجارة، ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بالكشف على المعاصر للاطلاع على جاهزيتها الفنية وإعطائها الموافقات اللازمة للعمل.