20 شهيداً في مجازر جديدة للنظام السعودي في صعدة وتعز

استشهد 15 يمنياً في غارة لتحالف العدوان السعودي على منطقة آل عمار في صعدة، وقال مصدر محلي: إن غارة لطيران تحالف العدوان استهدفت سيارات أجرة على الطريق الرابط بين محافظتي صعدة وصنعاء، وتسببت الغارة في استشهاد 15 مدنياً، مشيراً إلى أن البحث جار عن مفقودين.

كما استشهد 5 مدنيين بغارة استهدفت سيارتهم في مديرية موزع جنوبي غرب تعز، وأشار مصدر إعلامي إلى أن طائرات تحالف العدوان شنّت 7 غارات جوية على المديرية.

يأتي ذلك فيما تواصلت الغارات واستهدفت بـ 16 غارة منطقة الحقل في مديرية ضروان آنس في ذمـار، بعد ساعات من استهداف معسكر السواد بغارة جوية في مديرية سنحان جنوب صنعاء.

وشنّت طائرات التحالف غارة على منطقة العقران في نهم شمال شرق صنعاء، ولم تذكر المصادر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وتأتي هذه الغارات على وقع مواجهات عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى في مناطق متفرقة من المديرية، وتتركز بمحيط معسكر خالد الاستراتيجي غرب تعز.

إلى ذلك، قال مصدر عسكري: إن مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت تحصينات قوات هادي في عدد من المواقع في مديرية صالة شرقي تعز، مشيراً إلى أن المواجهات المتقطعة تمتد بين الطرفين باتجاه البوابة الغربية للمدينة في منطقة الضباب، بالتزامن مع استمرار المواجهات بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي من جهة أخرى في مناطق متفرقة في المحافظة.

وفي مأرب، صرّح مصدر عسكري عن مقتل وجرح عدد من قوات هادي بانفجار لغم أرضي استهدف آليتهم العسكرية في منطقة النجد بمديرية صرواح غربي مأرب، مضيفاً: إن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات قوات هادي في جبل صلب وقبالة جبل بحرة بحريب نهم شمال شرق صنعاء.

وفي صعدة، كثفّت القوات السعودية من قصفها الصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية، كما جرح مواطن يمني في غارة استهدفت البدو الرحّل في منطقة آل أبو جبارة بمديرية كتاف في المحافظة الحدودية مع السعودية.

وفي جبهة ما وراء الحدود اليمنية السعودية، أفاد مصدر عسكري بإطلاق الجيش اليمني واللجان الشعبية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمّع الجنود السعوديين في معسكر المعطّن، مشيراً إلى مقتل جندي سعودي في عملية قنص في قرية حامضة الشمالية، بالتزامن مع استهداف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا اليمنية تجمعات الجنود السعوديين في بوابة الموسم ووادي جارة بجيزان السعودية.

وفي محافظة الجوف، أفاد مصدر عسكري بمقتل عنصرين من قوات هادي في عمليات قنص للجيش اليمني في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف شمالاً.

يأتي ذلك بعد استهداف تجمعات قوات هادي بالقذائف والصواريخ في المنطقة ذاتها.

كما قتل 4 عناصر آخرين لهادي في عمليات قنص أخرى للجيش اليمني استهدفتهم في مناطق متفرقة من مديرية صرواح غرب مأرب، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق المخدرة ووادي الربيعة والمطار في المديرية مواجهات متقطعة وتبادل للقصف الصاروخي والمدفعي بين الطرفين

وكالات