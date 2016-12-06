«20» طنا من الخميرة الجافة الى مخابز الحسكة

استلم فرع المخابز الآلية في الحسكة أمس 20 طنا من مادة الخميرة الجافة لتأمين حاجة المخابز العامة والخاصة والاحتياطية في المحافظة.

وبين مدير فرع المخابز الآلية المهندس محمد بشير عمر أنه جرى خلال الأسبوع الماضي استلام 30 طنا من هذه المادة ليصل مجموع الكميات المستلمة إلى 50 طنا، لافتا إلى أن عمليات الاستلام والشراء من السوق المحلية تجري بإشراف لجنة مختصة مشكلة من محافظة الحسكة وفرع المخابز ومديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة واتحاد الحرفيين.

وأشار عمر إلى أن المخابز العامة التابعة لفرع المخابز الآلية في المحافظة أنتجت خلال شهر تشرين الثاني الماضي 6300 طن من مادة الخبز من أصل خطة الإنتاج المقررة والبالغة 4500 طن لتصل نسبة الإنتاج المنفذة إلى 140 بالمئة، حيث يتم يوميا إنتاج أكثر من 200 طن من مادة الخبز.