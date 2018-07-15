20 مركز تحويل بالخدمة شرق الرستن وتأمين الكهرباء بنسبة 80% بالحولة وتلدو ‏

وضعت شركة كهرباء حمص 20 مركز تحويل كهربائي شرق مدينة الرستن بالخدمة وتم ‏تأمين شبكة التوتر المتوسط لـ 50 مركز تحويل كهربائي في منطقة الرستن. ‏

المهندس مصلح الحسن مدير شركة كهرباء حمص قال: أن أكثر من ‏‏20 بالمئة من شبكة التوتر المنخفض ضمن مدينة الرستن أصبحت جاهزة والعمل مستمر ‏لتغذية التجمعات السكانية داخل المدينة في حين تم تأمين الكهرباء لـ 15 مركز تحويل ‏في قرى الغنطو وتير معلة والدار الكبيرة وتم تركيب شبكة توتر منخفض لـ 40 بالمئة في المناطق المذكورة.‏

وأضاف الحسن: إن الشركة بصدد تأهيل خطي توتر متوسط لتامين التغذية ‏الكهربائية لمناطق تلبيسة والرستن والغنطو وإنشاء خطي توتر متوسط جديدين بعد توفر ‏الإمكانات اللازمة مشيرا إلى أنه تم تأمين الكهرباء لنحو80 بالمئة من المواطنين في منطقتي الحولة وتلدو والعمل مستمر لتأهيل شبكة التوتر المتوسط والمنخفض ‏بشكل كامل.