20 مركز تحويل بالخدمة شرق الرستن وتأمين الكهرباء بنسبة 80% بالحولة وتلدو ‏

وضعت شركة كهرباء حمص 20 مركز تحويل كهربائي شرق مدينة الرستن بالخدمة وتم تأمين شبكة التوتر المتوسط لـ 50 مركز تحويل كهربائي في منطقة الرستن.
المهندس مصلح الحسن مدير شركة كهرباء حمص قال: أن أكثر من 20 بالمئة من شبكة التوتر المنخفض ضمن مدينة الرستن أصبحت جاهزة والعمل مستمر لتغذية التجمعات السكانية داخل المدينة في حين تم تأمين الكهرباء لـ 15 مركز تحويل في قرى الغنطو وتير معلة والدار الكبيرة وتم تركيب شبكة توتر منخفض لـ 40 بالمئة في المناطق المذكورة.
وأضاف الحسن: إن الشركة بصدد تأهيل خطي توتر متوسط لتامين التغذية الكهربائية لمناطق تلبيسة والرستن والغنطو وإنشاء خطي توتر متوسط جديدين بعد توفر الإمكانات اللازمة مشيرا إلى أنه تم تأمين الكهرباء لنحو80 بالمئة من المواطنين في منطقتي الحولة وتلدو والعمل مستمر لتأهيل شبكة التوتر المتوسط والمنخفض بشكل كامل.